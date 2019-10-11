  • Петербургские мошенницы представились соцработниками и обокрали пенсионерку

    11 октября 2019, 16:11

    Ирина Нагайникова

    В Выборгском районе Санкт-Петербурга мошенницы обменяли сбережения женщины на «билеты банка приколов», сообщило ИА «Невские новости».

    Пожилая петербурженка обратилась в полицию после обмана.

    Женщина рассказала, что две неизвестные пришли к ней домой и представились соцработницами. Пенсионерка впустила гостей в квартиру и вскоре после визита поняла, что ее обманули: накопления женщины мошенницы обменяли на фальшивки.

    Камеры видеонаблюдения у входа в подъезд зафиксировали предполагаемых преступниц. Полиция составила описание внешности мошенниц, ведутся розыскные мероприятия.

    Правоохранители допустили причастность женщин и к другим подобным преступлениям.