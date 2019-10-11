Петербургские мошенницы представились соцработниками и обокрали пенсионерку
В Выборгском районе Санкт-Петербурга мошенницы обменяли сбережения женщины на «билеты банка приколов», сообщило ИА «Невские новости».
Пожилая петербурженка обратилась в полицию после обмана.
Женщина рассказала, что две неизвестные пришли к ней домой и представились соцработницами. Пенсионерка впустила гостей в квартиру и вскоре после визита поняла, что ее обманули: накопления женщины мошенницы обменяли на фальшивки.
Камеры видеонаблюдения у входа в подъезд зафиксировали предполагаемых преступниц. Полиция составила описание внешности мошенниц, ведутся розыскные мероприятия.
Правоохранители допустили причастность женщин и к другим подобным преступлениям.