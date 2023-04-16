16 апреля 2023, 14:03
Петербургская студентка стала жертвой группового изнасилования из-за жадности таксиста
Полиция задержала подозреваемых в изнасиловании студентки, которую ночью высадил таксист
Правоохранители задержали 35-летнего водителя автокрана и его 43-летнего сообщника по подозрению в изнасиловании петербургской студентки. Девушку высадил ночью на трассе таксист, так как у нее не хватило денег на оплату поездки. Водители грузовика предложили ее подвезти и надругались над пассажиркой, сообщила «Фонтанка».
Студентка после вечера в клубе возвращалась домой на такси. По дороге выяснилось, что у девушки недостаточно средств на карте. Узнав об этом, таксист высадил пассажирку на КАД около 01:00.
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Ее предложил подвезти проезжавший мимо водитель автокрана. Но вместо этого отвез девушку на пустырь у Московского шоссе, надругался над ней с приятелем и высадил на платной трассе.
«В больнице у потерпевшей зафиксировали травму, характерную для насильственного полового акта», — уточнили в материале.
Подозреваемых в преступлении задержали в Торжке. Полиция возбудила уголовное дело.
Ранее мужчину заподозрили в надругательстве над несовершеннолетней в Тюменской области.
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