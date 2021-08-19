Петербургская школьница угнала автомобиль у 41-летнего знакомого и попала на нем в ДТП

Школьница из Санкт-Петербурга угнала автомобиль у 41-летнего знакомого. Об этом сообщил Piter.tv.

Пострадавший обратился в полицию 10 августа. Мужчина рассказал, что его 16-летняя знакомая угнала принадлежащий ему Nissan X-Trail 2010 года выпуска. Автомобиль находился у дома № 5/2 на улице Катерников.

Обнаружить пропажу удалось в деревне Лопухинка Ломоносовского района Ленобласти из-за того, что школьница попала на нем в ДТП. Следователи завели против нее уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».