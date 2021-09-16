В Санкт-Петербурге 11-летняя девочка попала в больницу из-за отравления парами хлора. Школьнице стало плохо после того, как она приняла ванну.

Ребенка доставили в детскую городскую больницу № 5, где врачи выявили отравление и ожог парами хлора, сообщила «Фонтанка». Выяснилось, что девочка приняла ванну утром, около 11:00, а вечером того же дня ей стало очень плохо. Тогда родители вызвали медиков.

По словам источника издания, сотрудники полиции установили, что в ванной стоял пакет с хлором. В него попала вода, после этого вещество начало испаряться. Пострадавшая девочка растет в полной семье. Раньше она не попадала в поле зрения полиции или органов профилактики. Проверка продолжается.

В конце июля в Санкт-Петербурге в больницу попал пятимесячный мальчик из-за отравления нафтизином. Его капала в нос ребенку мать, хотя это лекарство нельзя использовать для детей. Женщина действовала без назначения врача, поэтому не знала об этом.