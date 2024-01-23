Происшествия 23 января 2024, 15:38 Петербургская полиция проведет проверку по факту ДТП, в котором пострадала школьница

Читать 360tv в

Два легковых автомобиля столкнулись на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге, в результате аварии пострадала девочка-подросток. По факту ДТП полиция проведет проверку, сообщил сайт petrograd.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и области.

По предварительным данным, водитель за рулем Volkswagen Passat при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford Kuga.

Реклама

Отмечается, что 14-летняя пассажирка иномарки Volkswagen Passat получила различные травмы, ее доставили в больницу.