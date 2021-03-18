Петербургская полиция поймала виновника ДТП

В Санкт-Петербурге поймали водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным издания, авария произошла накануне в поселке Металлострой на Центральном проезде. Водитель Peugeot не справился с управлением и выехал на тротуар. Под колеса авто попал мужчина, который получил травмы и был госпитализирован.

Автомобилист скрылся вместе со своим пассажиром с места ЧП. После задержания выяснилось, что на момент ДТП они оба были пьяны. Отмечается, что они также пострадали и были доставлены в больницу.