Петербургская полиция поймала трех грабителей

По данным издания, грабители напали на шофера на Лиговском проспекте. Они приставили к его горлу нож и отобрали три с половиной тысячи рублей. Правоохранители оперативно задержали преступников и доставили их в отделение полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.