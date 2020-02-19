19 февраля 2020, 17:23
Петербургская полиция поймала трех грабителей
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали трех злоумышленников, которые ограбили таксиста, пригрозив ему ножом. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
По данным издания, грабители напали на шофера на Лиговском проспекте. Они приставили к его горлу нож и отобрали три с половиной тысячи рублей. Правоохранители оперативно задержали преступников и доставили их в отделение полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.