  • Петербургская полиция поймала гражданку Узбекистана, которая была в розыске

    11 ноября 2019, 11:33

    Ольга Ситникова

    На Пулковском шоссе сотрудники полиции задержали разыскиваемую гражданку Узбекистана. Женщину обвиняют по уголовной статье «Разбой», сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Полиция взяла под стражу гражданку республики Узбекистан 1988 года рождения. Она находилась в розыске с февраля текущего года.

    Женщину обвиняют по уголовное статье «Разбой». По информации издания, она не имеет регистрации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.