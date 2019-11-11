Петербургская полиция поймала гражданку Узбекистана, которая была в розыске

Полиция взяла под стражу гражданку республики Узбекистан 1988 года рождения. Она находилась в розыске с февраля текущего года.

Женщину обвиняют по уголовное статье «Разбой». По информации издания, она не имеет регистрации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.