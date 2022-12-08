Происшествия 08 декабря 2022, 23:32 Петербургская пенсионерка насмерть замерзла в своей квартире

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Пожилая жительница Санкт-Петербурга скончалась в собственной квартире из-за сильного холода. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, сообщило Nation News.

В ходе прокурорской проверки удалось установить, что во время ремонтных работ строители повредили стекла в квартирах и подъездах.

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Несмотря на жалобы жильцов, управляющая компания отказалась ремонтировать отопительную систему, а подрядчик не привел в порядок повреждения.

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После гибели пенсионерки расследованием обстоятельств произошедшего занялись сотрудники СК.