08 декабря 2022, 23:32
Петербургская пенсионерка насмерть замерзла в своей квартире
Пожилая жительница Санкт-Петербурга скончалась в собственной квартире из-за сильного холода. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, сообщило Nation News.
В ходе прокурорской проверки удалось установить, что во время ремонтных работ строители повредили стекла в квартирах и подъездах.
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Несмотря на жалобы жильцов, управляющая компания отказалась ремонтировать отопительную систему, а подрядчик не привел в порядок повреждения.
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После гибели пенсионерки расследованием обстоятельств произошедшего занялись сотрудники СК.
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