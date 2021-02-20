Петербургская балерина рассказала о гранате на своей двери

Артистке балета петербургского Театра музыкальной комедии Виктории Вяткиной повесили на входную дверь гранату. Но все закончилось благополучно.

Предмет, похожий на гранату, заметили люди, которые пришли в дом к балерине. Потом на место приехали сотрудники ОМОН и полицейские. Они выяснили, что приклеенная к двери на скотч граната — это приспособление для игры в страйкбол. Когда устройство попытались снять, оно сработало.

«Прозвучал хлопок достаточно мощный, так как происходило дело в арке», — рассказала «360» балерина.

Телеграм-канал «Mash на Мойке» сообщил, что подозреваемых молодых людей уже нашли: одному 21 год, а другому 24 года. Оба находятся под подпиской о невыезде.

Потерпевшая написала у себя на странице во «ВКонтакте», что ситуация носит личный характер, и пожелала пересмотреть хулиганам «свои взгляды на ценность свободной жизни».