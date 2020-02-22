Петербург приготовился к наводнению

Водопропускные отверстия в Санкт-Петербурге закрыли из-за опасности повышения уровня воды в дельте реки Невы более, чем на полтора метра.

Как предсказали метеорологи, сегодня вечером и ночью, а также 23 февраля в северной столице ожидаются мокрый снег, дождь и сильный ветер с порывами в прибрежных районах до 25-28 метров в секунду. При этом высота волн в восточной части Финского залива сможет достигнуть трех с половиной метров, сообщило РИА «Новости».

Из-за таких погодных условий уровень воды в Неве может подняться до 161 сантиметра. Поэтому руководство Комплекса защитных сооружений (КЗС) решило перекрыть затворы на неопределенный период, который будет зависеть от погоды.

«Для предупреждения угрозы наводнения дирекцией КЗС разработан план маневрирования затворами сооружений защиты. Принято решение о закрытии водопропускных отверстий… По предварительному плану, изоляция акватории Невской губы от Финского залива продлится с 17:00 22 февраля до 09:00 23 февраля», — указали представители КЗС.

Ранее синоптики предупредили жителей столицы о возвращении зимы к следующим выходным.