Эксклюзив 02 января 2024, 21:38 Петарда взорвалась в руках подмосковного школьника Источник «360»: врачи отпустили домой школьника из Люберец после взрыва петарды РИА «Новости»

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Новогодние забавы с петардой закончились для школьника из городского округа Люберцы взрывом пиротехники в руках. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Заметившая травму сына мать отвела школьника в частную больницу, где после оказания медицинской помощи врачи отпустили пострадавшего домой.

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Полиция начала проверку по факту травмирования ребенка.

По данным Telegram-канала Shot, пострадавшего школьника доставили в отделение хирургии больницы имени Сперанского, где ему провели срочную операцию. На время восстановления мальчика оставили в больнице.