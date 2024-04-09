Происшествия 09 апреля 2024, 12:53 Песков сообщил об информированности Путина о ситуации с паводками Песков: ситуация с паводками остается в центре внимания Путина РИА «Новости»

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Ситуация с паводками в ряде регионов России остается в центре внимания президента Владимира Путина. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ситуация с паводками остается в центре внимания президента. Конечно же, он продолжает регулярно получать информацию», — сказал он.

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В настоящее время режим ЧС федерального уровня действует в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал, из-за чего часть города затопило водой.

Во вторник Путин провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, стороны условились усилить совместную работу в условиях подтоплений в приграничных регионах. Также российский лидер поручил создать специальную комиссию в правительстве на фоне ситуации с паводками.

Жители Орска 9 апреля рассказали, что вода начала отступать из затопленных районов.