13 ноября 2020, 15:12
Песков объяснил жесткость ФСБ при задержании мэра Томска
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил жесткость сотрудников ФСБ по отношению к задержанному мэру Томска Ивану Кляйну, информирует «Царьград».
По словам пресс-секретаря президента РФ, поведение сотрудников службы может быть обусловлено тяжестью обвинений.
«Возможно, что это связано с тяжестью подозрений в его адрес», — предположил Песков.
В пятницу, 13 ноября, СМИ сообщили о задержании Кляйна во время селекторного совещания. Спустя время появилась информация о том, что мэр города подозревается в превышении должностных полномочий. По предварительным данным, ему может грозить до семи лет лишения свободы.