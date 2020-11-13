Песков объяснил жесткость ФСБ при задержании мэра Томска

По словам пресс-секретаря президента РФ, поведение сотрудников службы может быть обусловлено тяжестью обвинений.

«Возможно, что это связано с тяжестью подозрений в его адрес», — предположил Песков.

В пятницу, 13 ноября, СМИ сообщили о задержании Кляйна во время селекторного совещания. Спустя время появилась информация о том, что мэр города подозревается в превышении должностных полномочий. По предварительным данным, ему может грозить до семи лет лишения свободы.