Важное 04 июля 2023, 13:48 Песков объяснил, как уничтожили атаковавшие Новую Москву дроны Песков: атаковавшие Новую Москву дроны уничтожили с помощью соответствующих систем РИА «Новости»

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Дроны, атаковавшие Новую Москву утром 4 июля, уничтожили и нейтрализовали с помощью соответствующих систем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.

Пресс-секретарь президента России отметил, что в Кремле не могут профессионально оценивать работу отечественной системы защиты от подобных атак.

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«Можем лишь констатировать, что все эти дроны были уничтожены и нейтрализованы с помощью соответствующих систем. Это абсолютно очевидный факт», — сказал Песков.

Пресс-служба Минобороны сообщила, что российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили пять украинских беспилотников в небе над Новой Москвой и Московской областью.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала попытку нападения киевского режима очередным актом терроризма.

Жительница деревни Кривошеино рассказала «360», что утром 4 июля жители Новой Москвы слышали настоящие взрывы. Громкие звуки раздавались, когда дроны сбивали.