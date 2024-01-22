Происшествия 22 января 2024, 14:35 Песков назвал террористической атакой взрывы на терминале «Новатэк» в Усть-Луге Песков — о ЧП в Усть-Луге: принимаются меры по предотвращению подобных атак

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Взрывы и пожар на терминале «Новатэк» в порту Усть-Луга в Ленинградской области стали следствием террористической атаки, и профильные ведомства работают над тем, чтобы защитить российские объекты от подобных происшествий в будущем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

«Министерство обороны, наши средства ПВО, другие соответствующие ведомства принимают необходимые меры для защиты от подобного рода террористических атак», — подчеркнул представитель Кремля.

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Он заметил также, что киевский режим по-прежнему демонстрирует «звериное лицо», нанося удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям, сообщила «Газета.ru».

Украинские СМИ не стали скрывать, что пожар на терминале в Ленинградской области 21 января возник вследствие «операции СБУ». На объектах критической инфраструктуры региона ввели режим повышенной готовности. В ночь на 22 января происшествий не было.