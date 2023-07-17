Происшествия 17 июля 2023, 12:23 Песков напомнил о целях СВО, комментируя возможный ответ на теракт в Крыму Пресс-секретарь Песков отказался называть ответные меры на ЧП на Крымском мосту РИА «Новости»

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Президенту России Владимиру Путину доложили о произошедшем на Крымском мосту теракте. Ответом на эти действия киевского режима станет достижение целей спецоперации, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщили «Известия».

«Если брать конечную перспективу, ответом будет достижение всех целей специальной военной операции, которая будет продолжаться», — сказал официальный представитель Кремля.

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Конкретные меры, которые предпримет Россия в ближайшем будущем, Песков не стал озвучивать.

По его словам, Владимир Путин, получив доклад, распорядился организовать обеспечение помощи, работу транспорта и ремонтно-восстановительные работы. Песков сказал, что в администрации президента и других ведомствах знают, что к происшествию на Крымском мосту причастна Украина, и отдают себе отчет «в коварности киевского режима».

Следком возбудил уголовное дело о теракте. В Госдуме заявили, что ответственность за произошедшее несет не только Украина, но и коллективный Запад.