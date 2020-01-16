16 января 2020, 16:36
Пешеходы едва не стали жертвами столкновения автомобилей в Пензе
Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Пензе. Видеорегистратор очевидца зафиксировал момент аварии, сообщило ИА «Пенза-пресс».
Мужчина разместил ролик с регистратора в сообществе «СОВА ПЕНЗА АВТО» в соцсети «ВКонтакте».
ДТП произошло в первой половине дня 16 января. Автомобиль Lifan поехал на красный сигнал светофора и столкнулся с кроссовером, ехавшим на разрешающий сигнал.
От удара автомобили отнесло в сторону двух девушек, стоявших у пешеходного перехода. В них едва не попали осколки бамперов.
Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Информации о пострадавших нет. Официальная информация о ДТП пока не поступала.