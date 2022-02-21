Пешеходов, присевших на проезжую часть дороги, сбили в Самаре

Авария произошла накануне на улице Утевской в Куйбышевском районе Самарской области. Молодых людей, присевших на проезжую часть дороги, сбил водитель автомобиля Datsun, сообщил «Царьград».

Как рассказали в Главном управлении МВД России по Самарской области, водитель Datsun в темное время суток ехал по улице Утевской со стороны Степной в направлении Промышленной. В этот момент двое мужчин вышли на проезжую часть, причем один из них решил присесть на дорогу. Водитель легкового авто не заметил пешеходов и наехал на них.

Одного из приятелей увезли в больницу с травмами различной степени тяжести, другой мужчина не пострадал. В полиции считают, что все участники аварии нарушили ПДД. Автомобилист, по их данным, превысил скорость движения.