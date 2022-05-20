Пешеходов, попавших под колеса машины в Ставрополе, госпитализировали с рваными ранами

Серьезное ДТП произошло в Ставрополе. Водитель сбил двух пешеходов на переходе улицы Пирогова. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на УГИБДД по краю.

Водитель по своей невнимательности не пропустил пешеходов, из-за чего те попали под колеса. При этом в момент ДТП 30-летний мужчина находился в трезвом состоянии.

«Под колесами Renault Megane оказались 37-летний мужчина и 34-летняя женщина, которые шли по переходу. Их с травмами и рваными ранами госпитализировали», — сообщили в ведомстве.