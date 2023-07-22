Происшествия 22 июля 2023, 16:32 Пешеходный мост рухнул в Ленобласти, один человек погиб Shot: пешеходный мост рухнул в Луге, погиб один человек РИА «Новости»

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Пешеходный мост обрушился Ленинградской области, погиб один человек. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

ЧП произошло населенном пункте Луга на фестивале «Ольгины берега». По предварительной информации, конструкция не выдержала тяжести людей и рухнула, один человек погиб и еще девять пострадали.

По данным РИА «Новости», состояние трех пострадавших медики оценили как средней тяжести.

По данным издания MR7.ru, мост рухнул около 15:00 дня.

Официальной информации о произошедшем пока не поступало.