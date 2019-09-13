  • Пешеходный мост рухнул на подмосковную трассу

    13 сентября 2019, 06:40

    Александра Ломейко, Андрей Фишер

    Обрушение пешеходного моста произошло на трассе А-107 в Подмосковье. Надземный переход зацепил проезжавший грузовик с цистерной. Пострадавших нет.
    Пешеходный мост рухнул на подмосковную трассу

    Фура столкнулась с конструкцией моста недалеко от города Селятино. В ГИБДД по Московской области подтвердили, что в результате случившегося никто не пострадал.

    «Движение перекрыто в обе стороны», — предупредили в ведомстве.

    Сейчас на месте работают правоохранительные органы. Прибыла спецтехника, при помощи которой уже начали разбирать обломки перехода.

    Пешеходный мост рухнул на подмосковную трассу | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    На снятых кадрах видно, что под рухнувшим мостом стоит тягач с цистерной. Сам он перегородил проезжую часть.

    По информации сайта РЕН ТВ, именно фура снесла конструкцию. Причины произошедшего выясняются.