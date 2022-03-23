Пешеходный мост обрушился на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы произошло обрушение пешеходного моста, сообщил «360» источник в экстренных службах. На место вызвали сотрудников МЧС.

По предварительным данным, ЧП произошло в районе дома 49/1, строения 2 по Авиамоторной улице. По данным источника, произошло частичное обрушение перил на переходе через железнодорожные пути. В результате никто не пострадал, движение поездов не ограничили.