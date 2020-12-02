Момент обрушения пешеходного моста попал на видео

Часть пешеходного моста обрушилась на перегоне Химки — Сходня в среду, 2 декабря. Момент обрушения попал в объектив видеокамеры.

При демонтаже старого пешеходного моста задели трос контактной сети над третьим путем железной дороги Октябрьского направления, рассказали в МЧС. Одна из балок моста провисла над железнодорожными путями. Во время обрушения на мосту находился один рабочий. Обошлось без пострадавших. Следственный комитет начал по этому поводу проверку.

«Организована доследственная проверка по факту обрушения части пешеходного моста на железнодорожные пути в районе станции Новоподрезково Октябрьской железной дороги», — говорится в сообщении СК РФ.

Из-за обрушения было задержано движение 28 пригородных поездов и двух «Сапсанов». После проведения восстановительных работ, движение транспорта восстановили.

Пострадавших нет.