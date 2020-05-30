Пешехода сбили насмерть в Подмосковье. Его приняли за сотрудника ГИБДД

Автомобиль сбил пешехода на Новорижском шоссе в Подмосковье. Спасти пострадавшего не удалось, он погиб на месте.

Авария произошла утром 30 мая рядом с деревней Чесноково. Водитель Hyundai Solaris насмерть сбил пешехода на 37-м километре Новорижского шоссе.

«Наезд на пешехода, но это не сотрудник [ГИБДД]. Пешеход погиб», — сообщили «360» в региональном МВД.

По словам источника в правоохранительных органах, сначала погибшего приняли за сотрудника ГИБДД, так как он был одет в отражающую жилетку.

Еще одна авария произошла утром 30 мая в Петербурге. Там водитель сбил двух пешеходов в Петродворцовом районе. После аварии мужчина скрылся с места ДТП. Одного из пострадавших с тяжелыми травмами доставили в больницу, а второй скончался на месте.