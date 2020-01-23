23 января 2020, 15:42
Пешехода сбили насмерть в ДТП на трассе Челябинск — Новосибирск
На автодороге Челябинск — Новосибирск автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, об этом сообщило издание gorod55.ru.
По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 двигался из Омска в направлении города Исилькуль. В районе 779 км он сбил пешехода, которых переходил дорогу в неустановленном месте. В результате аварии 47-летний мужчина умер до приезда скорой помощи.
Сотрудники правоохранительных органов проводит проверку.