    23 января 2020, 15:42

    Пешехода сбили насмерть в ДТП на трассе Челябинск — Новосибирск

    Редакция сайта 360°

    На автодороге Челябинск — Новосибирск автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, об этом сообщило издание gorod55.ru.

    По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 двигался из Омска в направлении города Исилькуль. В районе 779 км он сбил пешехода, которых переходил дорогу в неустановленном месте. В результате аварии 47-летний мужчина умер до приезда скорой помощи.

    Сотрудники правоохранительных органов проводит проверку.