По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 двигался из Омска в направлении города Исилькуль. В районе 779 км он сбил пешехода, которых переходил дорогу в неустановленном месте. В результате аварии 47-летний мужчина умер до приезда скорой помощи.

Сотрудники правоохранительных органов проводит проверку.