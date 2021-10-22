Пешехода сбили на зебре в Кемерове

Авария, в котором пострадал пешеход, произошла утром 22 октября в городе Кемерово. По словам очевидцев, водитель автомобиля сбил человека на пешеходном переходе на пересечении Красноармейской и Железнодорожной улиц. Об этом написал «Царьград».

На снимках, которые появились в соцсетях, запечатлен лежащий рядом с зеброй человек, а также стоящий рядом грузовой автомобиль. В кемеровской Госавтоинспекции подтвердили факт ДТП.

«На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники ГИБДД. В настоящее время устанавливаются подробности случившегося, а также степень вины каждого из участников ДТП», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции разыскивают возможных свидетелей.