Пешехода, подозреваемого в убийстве водителя, задержали в Магнитогорске

Полиция арестовала подозреваемого в убийстве в Магнитогорске. На поиски преступника, которым считают 21-летнего местного жителя, ушло несколько дней. К настоящему времени его задержали и поместили в СИЗО до суда.

Ранее Орджоникидзевский суд города вынес решение об аресте задержанного на два месяца — до марта текущего года.

По информации следствия, именно он, находясь в нетрезвом состоянии, напал на водителя в Магнитогорске,на перекрестке улицы Лесной с проспектом Пушкина.

Подозреваемого задержали 18 января — спустя 2 дня после преступления. Похороны погибшего состоялись в тот же день, пишет kursdela.biz.