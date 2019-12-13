  • Пешехода насмерть сбили в Троицке. Видео

    13 декабря 2019, 09:46

    Дарья Бунякова, Иван Степанов

    Водитель насмерть сбил пешехода в Троицке (Москва). Момент аварии засняли камеры видеонаблюдения. Видео оказалось в распоряжении «360».

    Как стало известно «360», автомобиль наехал на пешехода вечером 12 декабря. ДТП произошло рядом с домом № 18 на Октябрьском проспекте.

    По словам водителя, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавшему выжить не удалось.

    Пешехода насмерть сбили в Троицке. Видео | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.