Пешехода насмерть сбили в Троицке. Видео

Водитель насмерть сбил пешехода в Троицке (Москва). Момент аварии засняли камеры видеонаблюдения. Видео оказалось в распоряжении «360».

Как стало известно «360», автомобиль наехал на пешехода вечером 12 декабря. ДТП произошло рядом с домом № 18 на Октябрьском проспекте.

По словам водителя, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавшему выжить не удалось.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.