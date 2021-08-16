Пешехода насмерть придавило упавшим дорожным знаком в Перми

Человека насмерть придавило упавшим знаком «Пешеходный переход» при ДТП с тремя машинами в Перми. Еще один пешеход и один водитель получили травмы. Открыто уголовное дело.

По данным регионального управления МВД, вечером 15 августа в Свердловском районе случилась авария с участием трех автомобилей. Грузовой автомобиль Mercedes, которым управлял 58-летний водитель, не стал выдерживать безопасную дистанцию и врезался в Chevrolet Lacetti и минивэн LADA Largus. Эти машины остановились перед пешеходным переходом. Однако из-за удара автомобиль LADA отбросило на стоящий справа дорожный знак «Пешеходный переход». Он упал на двух людей, которые собирались переходить дорогу.

В результате этого 53-летний мужчина-пешеход скончался от полученных травм, а 51-летную женщину доставили в больницу с травмой ноги. Также госпитализация потребовалась 71-летнему водителю минивэна.

Открыто уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».