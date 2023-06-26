Эксклюзив 26 июня 2023, 06:31 Пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии после наезда такси в центре Москвы Автомобиль такси сбил пешехода на улице Тверской в Москве Freepik

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В Центральном административном округе Москвы пешеход попал под колеса такси. Скорая помощь увезла его в больницу в тяжелом состоянии, сообщил источник «360».

Авария на улице Тверской случилось 26 июня около 02:30. Такси Kia Rio наехало на пешехода. ДТП заметили проезжавшие мимо спасатели и оказали помощь, вызвали на место ГИБДД и медиков. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

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