26 июня 2023, 06:31
Пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии после наезда такси в центре Москвы
Автомобиль такси сбил пешехода на улице Тверской в Москве
В Центральном административном округе Москвы пешеход попал под колеса такси. Скорая помощь увезла его в больницу в тяжелом состоянии, сообщил источник «360».
Авария на улице Тверской случилось 26 июня около 02:30. Такси Kia Rio наехало на пешехода. ДТП заметили проезжавшие мимо спасатели и оказали помощь, вызвали на место ГИБДД и медиков. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
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ДТП
Москва 2023
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