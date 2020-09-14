Пешеход в капюшоне не заметил трамвай и врезался в него головой

В Волгограде молодой человек, переходя дорогу на красный свет, не заметил движущийся трамвай и врезался в него головой. Причиной происшествия могли стать надвинутый на голову капюшон и громкая музыка в наушниках.

Как сообщают «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации областного центра, необычное ДТП произошло утром на перекрестке улиц Баррикадной и Социалистической в Ворошиловском районе города. Мужчина пересекал улицу на красный свет. Натянутый на голову капюшон ограничивал обзор, а наушники помешали вовремя услышать приближающийся трамвай.

По данным горадминистрации, трамвай уже уходил с перекрестка, и мужчина ударил головой в середину вагона. Трамвай сразу остановился, пешеходу оказали первую помощь. На место ДТП сразу приехали скорая помощь и сотрудники ГИБДД.

О состоянии мужчины и характере полученных им травм пока ничего не известно. Полицейские устанавливают детали произошедшего. По предварительным данным, в ДТП водитель трамвая не виноват.