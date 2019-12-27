27 декабря 2019, 14:12
Пешеход угодил под колеса автобуса в Ленобласти. Видео
В Сосновом Бору (Ленинградская область) зафиксировано ДТП с участием пассажирского автобуса, передают «Дни.ру» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, водитель автобуса сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Авария произошла на пересечении улиц Ленинградской и Комсомола прямо на глазах у автоинспекторов. Потерпевшего доставили в больницу. После случившегося свидетели заметили, что лучше смотреть по сторонам не только перед началом, но и во время перехода дороги. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.