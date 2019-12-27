Пешеход угодил под колеса автобуса в Ленобласти. Видео

По данным издания, водитель автобуса сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Авария произошла на пересечении улиц Ленинградской и Комсомола прямо на глазах у автоинспекторов. Потерпевшего доставили в больницу. После случившегося свидетели заметили, что лучше смотреть по сторонам не только перед началом, но и во время перехода дороги. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.