Пешеход скончался в результате ДТП в Новосибирске

Водитель ехал на автомобиле Hyundai Creta по улице Хилокская в сторону выезда из города. В это время улицу переходил пешеход — в неположенном месте.

В соцсетях стали обсуждать данный инцидент. По словам пользователей, из-за аварии на левом берегу Новосибирска собралась километровая пробка. Жители также отметили, что люди зачастую перебегают дорогу в том месте, где произошло ДТП.