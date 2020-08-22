Пешеход ранил из пистолета водителя автомобиля в Москве

«Около 18:35 на улице Большая Грузинская произошел конфликт между водителем и пешеходом», — приводит агентство слова своего собеседника.

По предварительным данным, пешеход, предположительно, из травматического пистолета выстрелил в своего оппонента, а затем скрылся.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. О состоянии пострадавшего водителя пока ничего не сообщается. Второго участника конфликта ищут.

Несколькими днями ранее водитель иномарки в городе Волжский Волгоградской области открыл стрельбу по переходящим дорогу пешеходам. Сотрудники Росгвардии быстро нашли вооруженного водителя. В салоне автомобиля кроме водителя находились еще двое мужчин. Стрелявшего вместе с его пассажирами задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.