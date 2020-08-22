facebook_pixel
    22 августа 2020, 02:18

    Пешеход ранил из пистолета водителя автомобиля в Москве

    Валерия Шафирко

    Водитель автомобиля пострадал в ходе стрельбы в центре Москвы. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщили РИА «Новости» в столичном главке МВД.

    «Около 18:35 на улице Большая Грузинская произошел конфликт между водителем и пешеходом», — приводит агентство слова своего собеседника.

    По предварительным данным, пешеход, предположительно, из травматического пистолета выстрелил в своего оппонента, а затем скрылся.

    Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. О состоянии пострадавшего водителя пока ничего не сообщается. Второго участника конфликта ищут.

    Несколькими днями ранее водитель иномарки в городе Волжский Волгоградской области открыл стрельбу по переходящим дорогу пешеходам. Сотрудники Росгвардии быстро нашли вооруженного водителя. В салоне автомобиля кроме водителя находились еще двое мужчин. Стрелявшего вместе с его пассажирами задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

    Новости SMI.FM