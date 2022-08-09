09 августа 2022, 18:26
Пешеход пострадал в ДТП во Владимирской области
Во Владимирской области случилось ДТП, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщил «Царьград».
Авария произошла в минувшее воскресение в Александрове на улице Институтская. 22-летний водитель иномарки Daewoo не справился с управлением и врезался в легковушку ВАЗ. После столкновения отечественное авто выбросило вперед и оно сбило 58-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. С полученными травмами его доставили в больницу.