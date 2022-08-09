Пешеход пострадал в ДТП во Владимирской области

Во Владимирской области случилось ДТП, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла в минувшее воскресение в Александрове на улице Институтская. 22-летний водитель иномарки Daewoo не справился с управлением и врезался в легковушку ВАЗ. После столкновения отечественное авто выбросило вперед и оно сбило 58-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. С полученными травмами его доставили в больницу.