Происшествия 28 декабря 2023, 14:15 Пешеход пострадал в ДТП на Рублевском шоссе в Москве Иномарка сбила пешехода на тротуаре на Рублевском шоссе в Москве

Читать 360tv в

В результате дорожной аварии на Рублевском шоссе в Москве пострадал пешеход. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, на перекрестке столкнулись два автомобиля, из-за чего один их них, марки Ford, выехал на тротуар и совершил наезд на пешехода. Пострадавшего 30-летнего мужчину госпитализировали.

Реклама

Прокуратура Западного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств аварии и результаты процессуальной проверки.

Ранее в Ставропольском крае мужчина, которого лишили водительских прав, стал виновником смертельной аварии. За рулем Lada он вылетел с дороги в кювет, где наехал на опору ЛЭП и перевернулся. В результате произошедшего погибла 45-летняя пассажирка.