Происшествия 23 января 2024, 19:15 Пешеход пострадал при столкновении иномарки с остановкой в Нижнем Новгороде

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Женщина-водитель устроила ДТП с пострадавшим в Нижнем Новгороде. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

Авария произошла утром на проспекте Ленина. Автомобилистка за рулем машины Nissan не справилась с управлением и протаранила остановку общественного транспорта. В результате травмы получил пешеход.

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Мужчине потребовалась госпитализация. Организована проверка.