06 февраля 2023, 15:45
Пешеход пострадал после наезда автомобиля известного спортсмена на Арбате
Автомобиль бодибилдера Дубовицкого наехал на пешехода в Москве
На Арбате произошло ДТП с участием бодибилдера Романа Дубовицкого. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
По предварительным данным, автомобиль Range Rover, принадлежащий спортсмену, наехал на пешехода. Однако пострадавший отказался от медицинской помощи.
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Официального подтверждения этому нет.
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ДТП
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