Эксклюзив 06 февраля 2023, 15:45 Пешеход пострадал после наезда автомобиля известного спортсмена на Арбате Автомобиль бодибилдера Дубовицкого наехал на пешехода в Москве РИА «Новости»

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На Арбате произошло ДТП с участием бодибилдера Романа Дубовицкого. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, автомобиль Range Rover, принадлежащий спортсмену, наехал на пешехода. Однако пострадавший отказался от медицинской помощи.

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Официального подтверждения этому нет.

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