Пешеход попал в реанимацию после столкновения с грузовиком в Ставрополе

Грузовой автомобиль переехал пешехода в Ставрополе. Последний попал в реанимацию. Об этом сообщило издание NewsТracker со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Грузовик столкнулся с легковушкой, из-за чего его отбросило на встречную полосу. В итоге он сбил пешехода.

«Пешеходом оказался 32-летний житель Чечни. Его в бессознательном состоянии с переломом основания черепа и переломом бедра доставили в реанимацию», — сообщили в ведомстве.

Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.