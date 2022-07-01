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    01 июля 2022, 14:38

    Пешеход попал в реанимацию после столкновения с грузовиком в Ставрополе

    Дарья Морозова

    Грузовой автомобиль переехал пешехода в Ставрополе. Последний попал в реанимацию. Об этом сообщило издание NewsТracker со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

    Грузовик столкнулся с легковушкой, из-за чего его отбросило на встречную полосу. В итоге он сбил пешехода.

    «Пешеходом оказался 32-летний житель Чечни. Его в бессознательном состоянии с переломом основания черепа и переломом бедра доставили в реанимацию», — сообщили в ведомстве.

    Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.