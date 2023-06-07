Эксклюзив 07 июня 2023, 20:47 Пешеход попал под колеса трамвая в центре Москвы «360»: трамвай сбил пешехода в Москве РИА «Новости»

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Трамвай маршрута № 3 совершил наезд на человека в районе Чистых Прудов в Москве. Об этом сообщил источник «360».

«Пешеход находился под трамваем, проводились работы по деблокации», — сказал он.

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Пострадавшего извлекли, его осматривают медики. По предварительным данным, состояние пешехода медики оценили как средней тяжести. В момент ДТП в трамвае находились 10 человек, никто из них не пострадал.

Правоохранители приостановили движение по трамвайным путям. Для автомобилей временно перекрыли проезд в сторону центра по улице Мясницкой.

Обстоятельства наезда устанавливаются.