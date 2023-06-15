15 июня 2023, 15:49
Пешеход попал под колеса мотоцикла в Батайске
Мотоцикл сбил пешехода на улице Молодежной в Батайске в Ростовской области. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на ГИБДД России по региону.
По предварительным данным, водитель за рулем мотоцикла Yamaha не заметил стоящего за машиной пешехода и сбил его. От удара у иномарки повредились фары.
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Отмечается, что пострадавшего пешехода с различными травмами доставили в больницу, правоохранители устанавливают причины ДТП.
ДТП
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