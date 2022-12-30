Происшествия 30 декабря 2022, 17:15 Пешеход попал под колеса иномарки в Волгограде

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Серьезное ДТП произошло рядом с ТРЦ «Акварель» в Волгограде. Там под колеса иномарки попал 22-летний парень. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на региональное ГУ МВД.

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Авария случилась на проспекте Университетском в Советском районе. Мужчина за рулем Toyota Corolla не уступил дорогу молодому человеку, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет. В результате пешеход попал под колеса машины. Он получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение.