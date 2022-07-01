Пешеход попал под колеса фуры в Кстове

Серьезное ДТП произошло в Кстове Нижегородской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УГИБДД региона.

Авария случилась ночью на втором километре кстовской объездной дороги. Водитель крупногабаритного транспорта заявил, что не заметил пешехода. В результате пострадавший получил травмы, которые не совместимы с жизнью. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося. Им предстоит установить личность сбитого человека.