01 июля 2022, 18:49
Пешеход попал под колеса фуры в Кстове
Серьезное ДТП произошло в Кстове Нижегородской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УГИБДД региона.
Авария случилась ночью на втором километре кстовской объездной дороги. Водитель крупногабаритного транспорта заявил, что не заметил пешехода. В результате пострадавший получил травмы, которые не совместимы с жизнью. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося. Им предстоит установить личность сбитого человека.