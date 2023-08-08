08 августа 2023, 13:45
Пешеход погиб в ДТП в Новосибирской области
Авария с участием иномарки и пешехода произошла накануне в Болотнинском районе Новосибирской области. Об этом рассказал «Царьград» со ссылкой на ГИБДД России по региону.
На автодороге К-16 «Тогучин — Карпысак» мужчина за рулем Hyundai Creta не заметил пешехода, который двигался по проезжей части во встречном направлении. На мужчине была одежда темного цвета.
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Пострадавший скончался на месте происшествия. Сейчас в случившемся разбирается полиция.
ДТП
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