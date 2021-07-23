Пешеход погиб в ДТП на Ставрополье

В Ставропольском крае случилось смертельное ДТП, передает сайт Newstracker.ru со ссылкой на региональную Автоинспекцию.

Авария произошла накануне утром на трассе Ростов — Ставрополь. Грузовик насмерть сбил 55-летнего пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть. Водитель рассказал, что выехал на встречную полосу, чтобы избежать наезда на мужчину, но тот не остановился и продолжил перебегать дорогу.

«На обочине остался стоять автомобиль погибшего. Причины происшествия установит следствие», — отмечается в сообщении.