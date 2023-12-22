22 декабря 2023, 18:29
Пешеход погиб в ДТП на северо-востоке Москвы
Пешеход погиб в ДТП на 1-й Останкинской улице в Москве
Грузовой автомобиль совершил наезд на пешехода на 1-й Останкинской улице в Москве. В Результате ДТП мужчина скончался на месте. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
В ведомстве уточнили, что мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
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На место происшествия прибыли сотрудники столичной ГИБДД для установления обстоятельств произошедшего. Других подробностей не сообщалось.
Ранее в Москве человек погиб в ДТП с тремя автомобилями у Вешняковского проезда. Авария произошла в крайней правой полосе МСД.
Также сегодня, 22 декабря, иномарка сбила 10-летнего ребенка на улице Варварка в Москве. Пострадавшего забрала машина скорой помощи.
ДТП
ГИБДД
Москва 2023
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