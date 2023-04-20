Происшествия 20 апреля 2023, 21:43 Пешеход погиб в аварии с участием грузовика в Ростовской области

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Авария произошла в Каменском районе Ростовской области. Под колесами грузовика погиб 36-летний мужчина. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные УГИБДД по региону.

Авария случилась 19 апреля на 329-м километре автодороги Волгоград — Каменск. За рулем автомобиля МАЗ находился 38-летний водитель.

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Пешеход шел по проезжей части в попутном направлении. В какой-то момент на него наехал грузовик. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.