Пешеход погиб под колесами КамАЗа в Читинском районе

КамАЗ сбил двух пешеходов в Читинском районе. Один из них погиб. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Второго пострадавшего положили в больницу.

Всего за последние сутки в регионе зафиксированы 16 ДТП. В трех случаях есть пострадавшие.

Также три аварии с пожилыми водителями произошли в течение последних суток в Ивановской области. В двух случая были сбиты пешеходы. Виновниками аварии были именно водители. Оба раза пострадавшие пополи в больницу.