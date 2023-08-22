Происшествия 22 августа 2023, 21:14 Пешеход погиб под колесами мусоровоза в Нижнем Новгороде

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Серьезное ДТП произошло в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Там под колеса мусорозова попал человек. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на УГИБДД России по региону.

Авария случилась утром 22 августа неподалеку от дома № 168 на улице Коминтерна. Водитель мусорозова направлялся задним ходом по тротуару. В какой-то момент он не заметил пешехода и сбил его. В результате пострадавший погиб на месте происшествия.